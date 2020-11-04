Удилище Shimano FORCEMASTER BX SPINNING 27M (SFMBX27M)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Shimano
|Тип товара
|Удилище
|Материал
|композит, пробка
|Рабочая длина, м
|2.7
|Тест по леске, г
|10–30
|Длина, см
|138
|Ширина, см
|12
|Балансировка
|есть
|Высота, см
|6
|Тип
|спиннинговое, штекерное
|Вес, кг
|0.175
Описание
Shimano выпустила новую серию 3-х частных спиннинговых удилищ ForceMaster ВХ. Бланки спиннингов изготавливаются на прочном и хорошо сбалансированном бланке с прогрессивным строем из материала XT40+Geofibre.Все удилища серии оснащены направляющими кольцами Fuji Hardlite для улучшения показателей заброса и исключительного контроля лески. ForceMaster ВХ стала практичных решением для часто путешествующих рыболов.
Похожие товары
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв