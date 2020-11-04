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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTХ Impuls 2x5.2 Ач. кейс (602191650)

Артикул: 81830
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTХ Impuls 2x5.2 Ач. кейс (602191650)
35 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 81830
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БрендMetabo
Тип товараДрель-шуруповерт аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт18
Ударный механизместь
Макс. крутящий момент110 Нм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1.5 мм
Макс. диаметр патрона13 мм
Макс. диаметр сверления дерева65 мм
Макс. диаметр сверления металла13 мм
Гнездо для крепления битесть
Доп. рукояткаесть
Задний ходесть
Импульсный режиместь
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкиесть
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг2
Оснащена крючком для ношения на ремне и отделением для насадок, с фиксацией по выбору справа или слева. Дрель имеет аккумуляторный блоко 5,2 Ач, работающий до 75% дольше без подзарядки. Комплектация: быстрозажимной металлический патрон Futuro Plus/дополнительная рукоятка/крючок для ношения на ремне и отделение для насадок/2 аккумуляторных блока Li-Power (18 В/5,2 А*ч)/зарядное устройство ASC 30-36 V AIR COOLED пластмассовый кофр.


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