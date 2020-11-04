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Пылесос Metabo ASR 50 L SC (602034000)

Артикул: 81814
  • Пылесос Metabo ASR 50 L SC (602034000) - фото 1
  • Пылесос Metabo ASR 50 L SC (602034000) - фото 2
Пылесос Metabo ASR 50 L SC (602034000) - фото 1
Пылесос Metabo ASR 50 L SC (602034000) - фото 2
43 020 руб. 
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+ 747 КэтКоинов
Артикул: 81814
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 7 170 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараПылесос строительный
Влажная очисткаесть
Выходные розеткиесть
Мощность, Вт1400
Объем бака50 л
Высота, см70
Длина, см48
Ширина, см64
Вес, кг16
Пылесос Metabo ASR 50 L SC 602034000 легко уберет пыль и стружку с электроинструментов в мастерской, на стройке или в автомобиле.


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Самовывоз невозможен
Пылесос Metabo ASR 50 L SC (602034000) - купить по цене 43020 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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