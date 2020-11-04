Минимойка Karcher K 7 Compact (1.447-002)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Karcher
|Тип товара
|Мойки высокого давления
|Максимальное давление
|160 бар
|Производительность
|10 л/мин.
|Подогрев воды
|нет
|Грязевая фреза в комплекте
|есть
|Возможность забора воды из емкости
|есть
|Возможность использовать моющее средство
|есть
|Функция автоматического отключения
|есть
|Длина, см
|55.2
|Высота, см
|33.3
|Ширина, см
|29
|Вес, кг
|16.89
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