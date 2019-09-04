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Канализационная установка SFA SANIDOUCHE

(1)
Артикул: 81398
Канализационная установка SFA SANIDOUCHE
18 210 руб. 
19 900 руб. 
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Артикул: 81398
В наличии
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БрендSFA
Тип товараКанализационная установка
Потребляемая мощность250 Вт
Максимальный напор4 м
Пропускная способность4.2 куб. м/час
Уровень шума45-55 dB
Длина, см29.6
Ширина, см16.2
Высота, см14.4
Вес, кг3.5
Компактный и высокопроизводительный санитарный насос предназначен для откачивания сточных вод в доме или квартире от умывальника, душевой кабины или ванны. Обладает двумя отдельными входами, один из которых является дополнительным, – к нему можно подключить биде.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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04.09.2019
Достоинства:
тихо работает, простой в установке

Недостатки:
ytn

Комментарий:
Покупал год назад для дачи такой насос, работает нормально, справляется с канализационными водами от душа и рукомойника. Практически бесшумный, установка простая, сам справился.

Самовывоз невозможен
Канализационная установка SFA SANIDOUCHE - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 18210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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