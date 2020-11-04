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Турник Перекладина Bradex Sf 0006

Артикул: 79245
  • Турник универсальный Bradex SF 0006 - фото 1
  • Турник универсальный Bradex SF 0006 - фото 2
  • Турник универсальный Bradex SF 0006 - фото 3
Турник универсальный Bradex SF 0006 - фото 1
Турник универсальный Bradex SF 0006 - фото 2
Турник универсальный Bradex SF 0006 - фото 3
1 290 руб. 
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+ 56 КэтКоинов
Артикул: 79245
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараТурник-перекладина
Вес, кг2.05
Высота, см21.5
Длина, см80
ПроизводствоКитай
Ширина, см51

Турник-перекладина Bradex SF 0006 - это универсальный тренажер, устанавливаемый в дверной проем. Его можно подвесить на верхнюю часть дверной коробки или укрепить внизу, используя в качестве упора для ног при выполнении упражнений по укреплению пресса. Турник можно использовать также для выполнения отжиманий в упоре лежа.

Особенности:
  • Подвешивается в дверной проем;
  • Мягкие накладки в местах хвата;
  • Простая установка и снятие;
  • Максимальная нагрузка - 120 кг;
  • Универсальное использование.
Комплектация:
  • Турник-перекладина Bradex SF 0006;
  • Упаковка.

 

Видео:

Видеообзор на Турник Перекладина Bradex Sf 0006

Видеообзор Турник Перекладина Bradex Sf 0006

 

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить спортивный жгут.



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Самовывоз невозможен
Турник Перекладина Bradex Sf 0006 - стоимость товара 1290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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