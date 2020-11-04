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Велотренажер Bradex Sf 0077 Аэроб Нью

Артикул: 79239
  • Тренажер педальный для ног и рук АЭРОБ НЬЮ Bradex SF 0077 - фото 1
  • Тренажер педальный для ног и рук АЭРОБ НЬЮ Bradex SF 0077 - фото 2
  • Тренажер педальный для ног и рук АЭРОБ НЬЮ Bradex SF 0077 - фото 3
Тренажер педальный для ног и рук АЭРОБ НЬЮ Bradex SF 0077 - фото 1
Тренажер педальный для ног и рук АЭРОБ НЬЮ Bradex SF 0077 - фото 2
Тренажер педальный для ног и рук АЭРОБ НЬЮ Bradex SF 0077 - фото 3
3 230 руб. 
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+ 192 КэтКоинов
Артикул: 79239
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМинивелотренажер
Длина, см45
Ширина, см16
Высота, см9
Вес, кг2.4

Минивелотренажер Bradex SF 0077 - компактный тренажер, с помощью которого можно тренировать как ноги, так и руки. Занятия на тренажере повышают аэробную способность организма и регулируют деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Позволяет заниматься людям с ограниченными физическими возможностями.

Особенности:

  • Рама из прочного металла;
  • Педали с покрытием ПВХ;
  • На раме имеются ножки для устойчивого положения тренажера на плоскости;
  • Компактные размеры.

Комплектация:

  • Минивелотренажер Bradex SF 0077 «Аэроб Нью»;
  • Упаковка.

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить палки для скандинавской ходьбы.



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Самовывоз невозможен
Велотренажер Bradex Sf 0077 Аэроб Нью - данный товар вы можете купить по цене по цене 3230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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