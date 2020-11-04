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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Тренажер для фитнеса
|Производство
|Китай
|Длина, см
|70
|Ширина, см
|50
|Высота, см
|110
|Вес, кг
|13
Тренажер для фитнеса Bradex SF 0035 «Маятник» выполнен с учетом принципа гравитации, поэтому занятие на нем не только полезны, но и очень приятны, напоминают развлекательный аттракцион. Производя маятникообразные движения на специальной платформе, пользователь может тренировать мышцы бедер, ягодиц, живота. Возможность регулирования нагрузки позволяет самостоятельно определять интенсивность тренировок. Встроенный компьютер подскажет, сколько израсходовано калорий за время тренировки.
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