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Скакалка Bradex Sf 0009 со счётчиком прыжков

Артикул: 79219
  • Скакалка со счётчиком прыжков КОНТРОЛЛЕР Bradex SF 0009 - фото 1
  • Скакалка со счётчиком прыжков КОНТРОЛЛЕР Bradex SF 0009 - фото 2
Скакалка со счётчиком прыжков КОНТРОЛЛЕР Bradex SF 0009 - фото 1
Скакалка со счётчиком прыжков КОНТРОЛЛЕР Bradex SF 0009 - фото 2
644 руб. 
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Артикул: 79219
В наличии
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БрендBradex
Тип товараСкакалка
Вес, кг0.27

Скакалка SF 0009 используется для тренировок мышц ног и бедер, занятия со скакалкой положительно сказываются на деятельности сердечно-сосудистой системы. В ручку скакалки встроен счетчик-контроллер, который фиксирует количество оборотов скакалки, считая выполненные прыжки. Работа счетчика осуществляется от батарейки типа LR44.

Особенности:

  • Регулируемая длина;
  • Работа счетчика от батарейки LR44;
  • Длина скакалки - 2.95 см;
  • Материал - пластик, ПВХ;
  • Различные цвета.

Комплектация:

  • Скакалка Bradex SF 0009;
  • Упаковка.


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Скакалка Bradex Sf 0009 со счётчиком прыжков - по цене 644 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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