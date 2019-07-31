Палки для скандинавской ходьбы телескопические НОРДИК СТАЙЛ Bradex SF 0076

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Палки для скандинавской ходьбы
|Длина, см
|65-135
|Материал
|алюминий
|В комплекте
|палки (2 шт.), сменные наконечники, упаковка
Палки для скандинавской ходьбы Bradex SF 0076 выполнены из прочных качественных материалов, имеют телескопическую конструкцию, благодаря чему могут быть отрегулированы под любой рост. Пригодны для хотьбы по асфальту (для этого комплектуются специальными резиновыми наконечниками) или по рыхлому грунту и снегу (в комплекте имеются специальные съемные кольца).Особенности:
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
31.07.2019
Просто палки для недолгого трекинга или скандинавской ходьбы. Пара за 600 рублей - отличный вариант для любительских походов
Недостатки:
Ручки воняют резиной, антишок работает неравномерно. Тяжеловаты по сравнению с дорогими аналогами, но не сильно. Других недостатков не нашёл.
Комментарий:
Ручка небольшая, для женской руки. Темляк узкий и жёсткий, буду менять на мягкий самодельный.