Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Мяч гимнастический Bradex SF 0017 представляет собой универсальный спортивный снаряд, которым могут пользоваться все, без исключения, начиная с младенцев и заканчивая людьми пожилого возраста и женщинами в период беременности. Абсолютная безопасность мяча гарантируется наличием в материале, из которого от произведен, силикона, который не допускает внезапного взрыва мяча при перегрузке или избыточном давлении.

Мяч Для Фитнеса Bradex Sf 0017 Фитбол-75 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.