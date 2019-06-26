Фрезер Bort BOF-1600N

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|Бренд
|Bort
|Тип товара
|Фрезер
|В кейсе
|нет
|Глубина фрезирования
|60 мм
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|26000
|Максимальный размер цанги в комплекте
|8 мм
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|12000
|Безключевая смена фрез
|нет
|Регулировка скорости
|есть
|Мощность, Вт
|1500
|Длина, см
|29
|Ширина, см
|15
|Высота, см
|22.5
|Вес, кг
|4.8
В комплекте: направляющая втулка (1 шт), адаптер для подключения к пылесосу (1 шт), цанга 8 мм (1 шт), ключ для зажима цанги (1 шт), дополнительный комплект щеток (1 шт).
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26.06.2019
Дешевый, есть цанга на 8 и 12 мм. Качество сборки достойное. у товарища уже год работает
Недостатки:
С непривычки немного тяжеловат для меня оказался но думаю это вопрос времени. Есть небольшой люфт на полностью выдвинутых напрявляющих, но за такую цену его не может не быть. Напрягает наличие запасных щеток.
Комментарий:
В целом неплохо. Для начинающего самое оно. Купи норм фрезы, а не пластилиновые и в путь!