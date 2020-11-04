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Бензопила Bort BBK-2220

Артикул: 77958
Бензопила Bort BBK-2220
6 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 77958
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БрендBort
Тип товараБензопилы
Мощность двигателя2.9 л. с.
Объём двигателя, см350
Объём топливного бака, л0.55
Число тактов двигателя2
Длина шины50.8 см
Максимальная длина шины20 дюйм.
Шаг цепи0.325 дюйм.
Тип приводаБензиновый
Тормоз цепиДа
АнтивибрацияДа
Плавная регулировка скоростинет
Плавный пускнет
Уровень шума92 дБ
Ширина, см28
Длина, см32
Высота, см26
Вес, кг6.15

Видео:

Видеообзор на Бензопила Bort BBK-2220

Видеообзор Бензопила Bort BBK-2220



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Теги товара: Для дачи, Цепные.


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