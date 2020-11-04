Шлифмашина угловая Bort BWS-1200

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bort
|Тип товара
|Шлифмашина угловая
|Мощность
|1200 Вт
|Тормоз двигателя
|нет
|Диаметр диска
|125 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|22.2 мм
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Макс. частота вращения диска
|11000 об/мин
|Блокировка кнопки включения
|да
|Регулировка частоты вращения
|нет
|Пылесборник
|нет
|Питание
|от сети
|Защита от перегрузок
|нет
|В кейсе
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Длина, см
|39
|Ширина, см
|10
|Высота, см
|13
|Вес, кг
|2.3
Похожие товары
Телефон для звонков в Санкт-Петербурге
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв