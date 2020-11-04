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Строительный миксер Bort BPM-850

Артикул: 77850
Строительный миксер Bort BPM-850
5 150 руб. 
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+ 90 КэтКоинов
Артикул: 77850
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBort
Тип товараСтроительный миксер
Количество скоростей работы1
Мощность, Вт820
Тип патронаМ14
Длина, см61
Ширина, см15
Высота, см25
Вес, кг2.8
Устройство:дрель-миксер, мощность:820 Вт, кол-во оборотов:450 об/мин, резьба шпинделя:M14


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Самовывоз невозможен
Строительный миксер Bort BPM-850 - стоимость товара 5150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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