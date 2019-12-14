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Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC 247SP 9673454-01

(1)
Артикул: 77491
Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC 247SP 9673454-01
46 900 руб. 
49 630 руб. 
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Артикул: 77491
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендHusqvarna
Тип товараГазонокосилка бензиновая
Высота, см51
Длина, см77.5
Максимальная высота скашивания7.5 см
Минимальная высота скашивания2 см
Мощность топливного двигателя2.8 л. с.
Объем топливного двигателя140 куб. см
Объём топливного бака, л0.8
Ширина скашивания47 см
Ширина, см48
Травосборник в комплектеесть
Объем травосборника, л55
Вес, кг29
Регулировка высоты скашиванияесть
Самоходнаяда
Функция мульчированиянет
Число тактов работы топливного двигателя4
Ширина скашивания - 47 см. Мощность - 2 кВт


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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14.12.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Композитная дека, что уменьшает вес. Удобная ручка, самоходность, удобная регулировка высоты скашивания (одной ручкой)

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В целом косилка полностью оправдала ожиданий. Конечно, хотелось бы отключения ножа на ХХ, чтобы прогреть немного двигатель, но это дополнительное сцепление и удорожание.
Мощности хватает, если конечно бурьян не косить (я не пробовал, я достаточно регулярно кошу).

Самовывоз невозможен
Газонокосилка бензиновая Husqvarna LC 247SP 9673454-01 - данный товар вы можете купить по цене по цене 46900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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