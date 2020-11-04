Насосная станция Gardena 4000/4 Comfort 01732-20.000.00

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Gardena
|Тип товара
|Насосная станция
|Потребляемая мощность
|1100 Вт
|Максимальный напор
|45 м
|Пропускная способность
|4 куб./м час
|Уровень шума
|80 дБ
|Длина, см
|48.6
|Ширина, см
|27
|Высота, см
|35.5
|Вес, кг
|11
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