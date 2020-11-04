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|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|да
|Производство
|Тайвань
|Высота, см
|9
|Длина, см
|11.4
|Ширина, см
|10
|Вес, кг
|0.259
Массажер Gezatone Bio Sonic 1130 антицеллюлитный - это многофункциональный аппарат, позволяющий в домашних условиях проводить процедуры, направленные на коррекцию фигуры. Компактные размеры и простота в использовании делает аппарат доступным для широкого круга пользователей. Аппарат способен производить такие процедуры, как радиоволновой лифтинг кожи, ультразвуковая кавитация, хромотерапия. Массажер Gezatone Bio Sonic 1130 является абсолютно безопасным, а результат воздействия заметен уже после первого применения.Особенности:
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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