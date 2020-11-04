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Массажер Gezatone Bio Sonic 1130 антицеллюлитный

Артикул: 77251
  • Массажер антицеллюлитный Gezatone Bio Sonic 1130 - фото 1
  • Массажер антицеллюлитный Gezatone Bio Sonic 1130 - фото 2
Массажер антицеллюлитный Gezatone Bio Sonic 1130 - фото 1
Массажер антицеллюлитный Gezatone Bio Sonic 1130 - фото 2
5 391 руб. 

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4 320 руб. 

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Артикул: 77251
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)да
ПроизводствоТайвань
Высота, см9
Длина, см11.4
Ширина, см10
Вес, кг0.259

Массажер Gezatone Bio Sonic 1130 антицеллюлитный - это многофункциональный аппарат, позволяющий в домашних условиях проводить процедуры, направленные на коррекцию фигуры. Компактные размеры и простота в использовании делает аппарат доступным для широкого круга пользователей. Аппарат способен производить такие процедуры, как радиоволновой лифтинг кожи, ультразвуковая кавитация, хромотерапия. Массажер Gezatone Bio Sonic 1130 является абсолютно безопасным, а результат воздействия заметен уже после первого применения.

Особенности:
  • Ультразвуковая кавитация способствует эффективной борьбе с целлюлитом и разрушает жировые отложения любой плотности;
  • Радиочастотное воздействие укрепляет и подтягивает кожу;
  • Инфракрасный прогрев повышает эластичность и упругость кожи, выравнивает рельеф;
  • Исчезают отеки, уменьшается появление растяжек;
  • В процессе применения аппарат не вызывает дискомфорта;
  • Возможность подбора различных комбинаций воздействия;
  • Длительность сеанса составляет 30 минут;
  • Использование аппарата не требует специальных навыков.
Комплектация:
  • Массажер Gezatone Bio Sonic 1130 антицеллюлитный;
  • Инструкция;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажер Gezatone Bio Sonic 1130 антицеллюлитный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5391 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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