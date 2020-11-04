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Шлифмашина дельтаобразная Bosch PSM 100 A (6033B7020)

Артикул: 76962
Шлифмашина дельтаобразная Bosch PSM 100 A (6033B7020)
5 290 руб. 
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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 76962
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараШлифмашина дельта
Дополнительная рукоятканет
Крепление листалипучка
Мощность100 Вт
Размер хода платформы1.4 мм
Тормоз двигателянет
Блокировка кнопки включенияда
В кейседа
Защита от перегрузокнет
Макс. частота колебания платформы26000 кол/мин
Питаниеот сети
Пылесборникесть
Регулировка частоты вращениянет
Длина, см21
Ширина, см10
Высота, см11
Вес, кг0.9
Шлифмашина типа дельта, мощность 100 Вт, частота вращения диска до 13000 об/мин, частота колебания платформы до 26000 кол/мин, ход платформы 1.4 мм, пылесборник, вес: 0.9 кг


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Самовывоз невозможен
Шлифмашина дельтаобразная Bosch PSM 100 A (6033B7020) - стоимость товара 5290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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