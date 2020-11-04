Степлер строительный Bosch PTK 14 EDT (603265520)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Степлер строительный
|Функция двойного удара
|есть
|Размер магазина
|100 шт
|Ширина П-образной скобки
|11.4 мм
|Кол-во ударов
|30 уд/мин
|Тип
|электрический
|Длина, см
|18
|Ширина, см
|6
|Высота, см
|17
|Вес, кг
|1.1
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