Дальнометр Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Дальномер
|Вес, кг
|0.24
|Высота, см
|3.7
|Длина, см
|12
|Ширина, см
|6.6
Дальномер Bosch GLM 250VF+ BS 150 (61599402J) представляет собой высокоточный измерительный прибор, способный на большом расстоянии с минимальной погрешностью определить длину, площадь и объем различных объектов. Наличие выдвижного штифта облегчает процесс измерения в труднодоступных местах и в местах, где толщина прибора препятствует точному позиционированию. В данную комплектацию входит штатив, высота которого регулируется до 150 см.
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