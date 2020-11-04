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Дальнометр Bosch GLM 50 C (601072C00)

Артикул: 76891
  • Дальнометр Bosch GLM 50 C (601072C00) - фото 1
  • Дальнометр Bosch GLM 50 C (601072C00) - фото 2
  • Дальнометр Bosch GLM 50 C (601072C00) - фото 3
Дальнометр Bosch GLM 50 C (601072C00) - фото 1
Дальнометр Bosch GLM 50 C (601072C00) - фото 2
Дальнометр Bosch GLM 50 C (601072C00) - фото 3
9 110 руб. 
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+ 159 КэтКоинов
Артикул: 76891
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараДальномер
Вес, кг0.1
Высота, см2.4
Длина, см10.6
Ширина, см4.5

Дальномер Bosch GLM 50 C (601072C00) представляет собой точный и простой в использовании прибор для определения размеров объектов на удалении до 50 метров. Оснащен хорошо читаемым монохромным дисплеем, управление настройками производится с помощью кнопочной клавиатуры. Прорезиненные накладки на корпусе обеспечивают прочное удержание прибора в руках и предохраняют электронику от повреждений при случайных падениях.

Особенности:

  • Одна точка проекции;
  • Класс лазера - 2;
  • Длина волны - 635 нм;
  • Номинальное время измерения - 4 секунды;
  • Автоотключение;
  • Резьба под штатив - 1/4 дюйма;
  • Работа от 2 батареек ААА;
  • Используется в работе профессионалов;
  • Диапазон температур - от -10 до +50 градусов Цельсия.

Комплектация:

  • Дальномер Bosch GLM 50 C (601072C00);
  • Чехол;
  • Инструкция;
  • Упаковка.


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Дальнометр Bosch GLM 50 C (601072C00) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9110 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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