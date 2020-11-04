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Перфоратор аккумуляторный Bosch GBH 36 VF-LI Plus (611907002)

Артикул: 76824
  • Перфоратор Bosch GBH 36 VF-LI Plus (0.611.907.002), аккумуляторный - фото 1
  • Перфоратор Bosch GBH 36 VF-LI Plus (0.611.907.002), аккумуляторный - фото 2
Перфоратор Bosch GBH 36 VF-LI Plus (0.611.907.002), аккумуляторный - фото 1
Перфоратор Bosch GBH 36 VF-LI Plus (0.611.907.002), аккумуляторный - фото 2
84 430 руб. 
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+ 1466 КэтКоинов
Артикул: 76824
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 14 072 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПерфораторы
Максимальный крутящий момент24 Н*м
Режим долблениеда
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. энергия удара3 Дж
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)25 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)26 мм
Режим сверлениеда
Режим шуруповертада
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектеда
Питаниеаккумулятор
Тип аккумулятораLi-Ion
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Пылесборникнет
Предохранительная муфтада
Антивибрационная системанет
Ограничитель глубины сверленияесть
Напряжение аккумулятора, В36 В
Блокировка кнопки включениянет
Количество аккумуляторов2
Ключевой патрон в комплектенет
Зарядное устройство в комплектеда
Емкость аккумулятора2.6 Ач
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см36.7
Длина, см36.7
Высота, см22.1
Вес, кг4.3
Три режима работы. Сила удара - 3 Дж


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Перфоратор аккумуляторный Bosch GBH 36 VF-LI Plus (611907002) - по цене 84430 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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