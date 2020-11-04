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Массажер Gezatone HS575

Артикул: 76474
  • Прибор для массажа кожи головы Gezatone Hs575 - фото 1
  • Прибор для массажа кожи головы Gezatone Hs575 - фото 2
  • Прибор для массажа кожи головы Gezatone Hs575 - фото 3
  • Прибор для массажа кожи головы Gezatone Hs575 - фото 4
Прибор для массажа кожи головы Gezatone Hs575 - фото 1
Прибор для массажа кожи головы Gezatone Hs575 - фото 2
Прибор для массажа кожи головы Gezatone Hs575 - фото 3
Прибор для массажа кожи головы Gezatone Hs575 - фото 4
3 890 руб. 
5 999 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 76474
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля головы
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоТайвань
Высота, см8
Длина, см27
Ширина, см25
Вес, кг0.97

Массажер Gezatone Hs575 представляет собой набор из двух щеток, предназначенных для ухода за кожей головы и волосами. Воздействие на кожу головы низкоинтенсивным лазерным излучением в сочетании с вибромассажем значительно сокращает выпадение волос, эффективно борется с перхотью. Импульсные микротоки способствуют более эффективному проникновению косметических средств в волосы, повышают их биологическую активность. Массажер Gezatone Hs575 способствует оздоровлению волос, позволяет уменьшить головные боли, снимает усталость и стресс.

Особенности:

  • Оказывает воздействие методом озонотерапии;
  • Препятствует выпадению волос;
  • Эффективно борется с перхотью;
  • Положительно влияет на ослабленные, тусклые волосы;
  • В комплект входят две щетки-массажера;
  • Первая щетка для проведения вибромассажа кожи головы в сочетании с низкоинтенсивным лазерным излучением;
  • Вторая щетка сочетает инфракрасный прогрев с импульсными микротоками и озонотерапией;
  • Использование аппарата не требует специальных навыков;
  • Рекомендуется для домашнего применения;
  • Безопасен и удобен в использовании.

Комплектация:

  • Щетка-массажер I;
  • Щетка-массажер II;
  • База-подставка;
  • Зарядное устройство;
  • Руководство;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Массажер Gezatone HS575

Видеообзор Массажер Gezatone HS575



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Самовывоз невозможен
Массажер Gezatone HS575 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3890 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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