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Кресло-коляска Armed H 002 (200400001), 20 дюйм.

Артикул: 75812
  • Кресло-коляска Armed H 002 (200400001), 20 дюйм. - фото 1
  • Кресло-коляска Armed H 002 (200400001), 20 дюйм. - фото 2
  • Кресло-коляска Armed H 002 (200400001), 20 дюйм. - фото 3
Кресло-коляска Armed H 002 (200400001), 20 дюйм. - фото 1
Кресло-коляска Armed H 002 (200400001), 20 дюйм. - фото 2
Кресло-коляска Armed H 002 (200400001), 20 дюйм. - фото 3
17 010 руб. 
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+ 403 КэтКоинов
Артикул: 75812
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 418 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендArmed
Тип товараКресло-коляска
Глубина сидения, см40
Диаметр задних колес, см20
Диаметр передних колес, см60
Максимальный вес пользователя110 кг
Тип управленияручной
Ширина между поручнями, см51
Ширина сидения, см51
Вес, кг21.9
Высота сидения, см39
Высота, см89
Длина, см118
ПроизводствоКитай
Ремень безопасностинет
Тип тормозаручной
Ширина, см70
складная, максимальная грузоподъемность - 110 кг, привод в движение - ручной


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Кресло-коляска Armed H 002 (200400001), 20 дюйм. - данный товар вы можете купить по цене по цене 17010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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