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Автомагнитола JVC KW-V11EED

Артикул: 75409
  • Автомагнитола JVC KW-V11EED - фото 1
  • Автомагнитола JVC KW-V11EED - фото 2
  • Автомагнитола JVC KW-V11EED - фото 3
Автомагнитола JVC KW-V11EED - фото 1
Автомагнитола JVC KW-V11EED - фото 2
Автомагнитола JVC KW-V11EED - фото 3
11 230 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 75409
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендJVC
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие usb-портаесть
Читаемые форматыAVI, DivX, MP3, MPEG4, WAV, WMA, XviD
Функция Съемная панельесть
Типоразмер2 DIN
Тип дисплеямногоцветный
Сенсорный дисплейда
Радиоприемникесть
Поддержка iOS (car play)есть
Поддержка Androidесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателяесть
Наличие CD-проигрывателяесть
Наличие Bluetoothнет
Выходная мощность номинальная88 Вт
Кол-во полос эквалайзера5
ВыходыPreAmp
ВходыJack 3.5, USB
Длина, см18.2
Ширина, см16
Высота, см11.1
Вес, кг1.9
Пиковая мощность - 200 Вт, типоразмер -2 DIN, дисплей - цветной


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Самовывоз невозможен
Автомагнитола JVC KW-V11EED – стоимость товара 11230 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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