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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела, для кожи лица
|Питание от USB
|да
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|7
|Длина, см
|15
|Ширина, см
|10
|Вес, кг
|0.25
Массажер Bradex Kz 0175 Фрея применяется для комплексного ухода за кожей лица и тела. Три насадки, входящие в комплект, эффективно удаляют омертвевшие клетки, очищают кожу от загрязнений и массирует кожу, стимулируя кровообращение и увеличивая приток кислорода. В результате кожа приобретает здоровый вид, разглаживаются морщины. Корпус прибора водонепроницаем, что позволяет производить очистительные и массажные процедуры в душе. Массажер Bradex Kz 0175 Фрея компактен в размерах, работает от аккумулятора, его удобно брать с собой в дорогу.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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