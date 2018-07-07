Мойка высокого давления Quattro Elementi NAPOLI 160 Turbo (242-335)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Мойки высокого давления
|Максимальное давление
|160 бар
|Производительность
|420 л/ч
|Подогрев воды
|нет
|Грязевая фреза в комплекте
|есть
|Возможность забора воды из емкости
|есть
|Возможность использовать моющее средство
|есть
|Функция автоматического отключения
|есть
|Длина, см
|37
|Высота, см
|90
|Ширина, см
|40
|Вес, кг
|13
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
07.07.2018
Недорогая по сравнению с конкурентами
Недостатки:
Нет самой нужной насадки
Комментарий:
Купил себе такое чуда, перед покупкой долго изучал нового производителя, но уверили меня в магазине, что все будет хорошо. Купив мойку и дополнительную насадку поехал на дачу испытывать. Всю грязь отмыл даже не прибегая к губке. Только активная пена и вода. Не получилось отметь диски, слишком въелась туда грязь от колодок. Но обезжириватель все решил.
07.07.2018
мощная, две насадки вполне достаточно
Недостатки:
шлаг хоть и 6 метров но очень жесткий, пвх и постоянно скручиваясь путается