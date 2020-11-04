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Генератор бензиновый инверторного типа DDE GG3300Zi

Артикул: 74570
28 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 74570
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БрендDDE
Тип товараГенератор инверторный
Электростартернет
Вольтметрда
Число фаз1 (220В)
Число розеток 380 В0
Число розеток 220 В2
Уровень шума68 дБ
Типбензиновый
Сила тока16 А
Расход топлива1,4 л/ч
Охлаждениевоздушное
Объём топливного бака, л15 л
Объем топливного двигателя196 куб.см
Мощность топливного двигателя4,7 л.с.
Максимальное время непрерывной работы10 ч
Максимальная мощность3000 Вт
Колесанет
Инвертор (плавная регулировка мощности)да
Звукоизоляционный кожухнет
Защита от перегрузокда
Глушительда
Выход 12 Вда
Время автономной работы18 ч
Длина, см60
Высота, см45,5
Ширина, см53
Вес, кг39
Генератор бензиновый открытого типа DDE GG3300 - это функциональный и надежный агрегат.


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