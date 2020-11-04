Накидка массажная Bradex KZ 0301 Здоровая спина new

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для спины, для бедер, для шейно-плечевого отдела, для икроножных мышц
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Производство
|Китай
|Высота, см
|4
|Длина, см
|50
|Вес, кг
|1
Массажная накидка Bradex Здоровая спина нью Kz 0301 представляет собой полоску шириной 20 см, выполненную в форме накидки-воротника, позволяющую производить вибромассаж различных областей тела. Воздействие на плечи, спину, икроножные мышцы позволяют быстро снять усталость и нормализовать кровообращение и движение лимфатической жидкости. Удобная панель управления позволяет выбрать наиболее подходящую интенсивность и режим массажа. Автоматический таймер отключит массажную накидку Bradex Здоровая спина нью Kz 0301 через 15 минут работы.Особенности:
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить Алмаг 01 и другие приборы Елатомского завода.
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