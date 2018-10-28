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Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285 HS Black

(1)
Артикул: 74437
  • Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS Black - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS Black - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS Black - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS Black - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS Black - фото 5
Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS Black - фото 1
Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS Black - фото 2
Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS Black - фото 3
Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS Black - фото 4
Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS Black - фото 5
13 800 руб. 
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Артикул: 74437
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендCanon
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс21.1
Физический размер матрицы6.16x4.62 мм
Тип матрицыCMOS
Встроенная вспышкаесть
Крепление внешней вспышкинет
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)25-300 мм
ДиафрагмаF3.6-F7
Zoom оптический12x
Zoom цифровой4x
Система стабилизации изображенияоптическая
Скорость серийной съемки2.5 кадр./сек.
Запись видеоесть
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Разрешение дисплея461000
Тип дисплеяЖК
Тип видоискателянет
Светочувствительность80-3200 ISO
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC
ИнтерфейсыUSB 2.0, видео, HDMI, аудио, Wi-Fi, NFC
Wi-Fiесть
Bluetoothнет
GPSнет
Влагозащитанет
Элементы питаниясвой собственный
Цветчерный
Комплектацияфотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, ремешок, документация, упаковка
Габариты (ШxВxГ), мм99.6х58х22.8
Вес, кг0.147

Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS - это компактный высокотехнологичный аппарат, позволяющий легко и быстро производить съемку повседневных мелочей и выдающихся событий. Мощный оптический зум облегчает съемку отдаленных объектов, режим макросъемки позволяет рассмотреть детали незаметных мелочей. Режим стабилизации обеспечивает плавные видеоролики с любым приближением. Наличие автоматических настроек для съемки в условиях недостаточного освещения позволяют добиться высокого качества снимков и видеофайлов. Управление камерой Canon IXUS 285HS с мобильного устройства облегчает создание групповых фотоснимков и автопортретов.

Особенности:
  • Металлический корпус и тонкий профиль камеры позволяют всегда носить ее с собой;
  • Широкоугольный объектив с оптическим двенадцати-кратным зумом позволяет получать качественные снимки отдаленных объектов;
  • Функция ZoomPlus позволяет получить увеличение в 24 раза как на фотоснимках, так и на видеороликах;
  • Автоматическое увеличение позволяет подобрать оптимальное кадрирование без лишних настроек;
  • Благодаря динамическому стабилизатору изображения видеоролики отличаются плавностью, а изображение - четкостью, на каком бы увеличении они не снимались;
  • Поддержка подключений Wi-Fi и NFC позволяют быстро делиться снимками;
  • Функция синхронизации изображения для создания резервных копий новых снимков в облачные сервисы позволяют сохранять множество фотографий;
  • Беспроводная дистанционная съемка, управляемая с мобильного устройства, позволяет получать качественные групповые снимки и автопортреты;
  • Доступ к функциям Wi-Fi обеспечивается нажатием одной кнопки;
  • Датчик изображения CMOS 20,2 МП и процессор DIGIC 4+ позволяет получать качественные детализированные снимки и видеоролики в условиях недостаточного освещения;
  • Оптический стабилизатор автоматически подберет необходимый режим съемки;
  • Дисплей с диагональю 3 дюйма позволит просмотреть полученные снимки в деталях;
  • Функция «Творческий снимок» автоматически анализирует кадр и предлагает 5 дополнительных изображений исходного снимка;
  • Режим макросъемки позволяет снимать на расстоянии в 1 см;
  • Съемка в режиме Hybrid Auto позволит камере автоматически создать видеодайжест-дневник за день в формате HD.
Комплектация:
  • Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285HS;
  • Ремешок на запястье;
  • Аккумулятор;
  • Зарядное устройство;
  • Кабель АС;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видеообзор на Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285 HS Black

Видеообзор Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285 HS Black


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    Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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    28.10.2018
    Источник: Яндекс Маркет
    Достоинства:
    Компактность, удобство пользования. Качество ФОТО и ВИДЕО Full Hd. В общем качества присущие практически всем фотоаппаратам Кэнон.

    Недостатки:
    Полностью отсутствуют. Если ёмкости аккумулятора кому-то покажется маловато, то купить запасной аккумулятор не проблема.

    Комментарий:
    Доволен на 100%

    Самовывоз невозможен
    Цифровой фотоаппарат Canon IXUS 285 HS Black - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13800 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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