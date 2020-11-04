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Лазерный уровень Ресанта ЛУ-3П

Артикул: 73715
Лазерный уровень Вихрь ЛУ-3П
4 690 руб. 

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Артикул: 73715
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендРесанта
Тип товараУровень
Вес, кг0.5
Высота, см24
Длина, см21
Ширина, см19

Уровень Ресанта ЛУ-3П используется при проведении строительных, монтажных и отделочных работ. Может использоваться как в помещении, так и на открытом воздухе. Работает от батареек. Поставляется в прочном кейсе.

Особенности:

  • Проецирует 2 вертикальные линии, 1 горизонтальную и точку отвеса;
  • Цвет луча - красный;
  • Автоматическое выравнивание;
  • Дальность измерения - 40 м;
  • Тип - линейный;
  • Резьба под штатив - 5/8 дюйма;
  • Точность - 0.2 мм/м/

Комплектация:

  • Уровень Ресанта ЛУ-3П;
  • Очки;
  • Батарейка АА (3 шт.);
  • Документация;
  • Алюминиевый кейс.


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Лазерный уровень Ресанта ЛУ-3П - стоимость товара 4690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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