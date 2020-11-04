8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонометр автоматический на запястье Nissei Ws-1011

Артикул: 73516
  • Тонометр автоматический на запястье Nissei Ws-1011 - фото 1
  • Тонометр автоматический на запястье Nissei Ws-1011 - фото 2
Тонометр автоматический на запястье Nissei Ws-1011 - фото 1
Тонометр автоматический на запястье Nissei Ws-1011 - фото 2
2 000 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73516
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия 5 года. На манжету 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендNissei
Тип товараТонометр автоматический
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына запястье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см12.5x22.5
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетинет
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоИндонезия
Высота, см2.7
Длина, см7
Ширина, см7
Вес, кг0.11
Тонометр автоматический на запястье Nissei Ws-1011. Нагнетание воздуха: автоматическое. Производство: Индонезия.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический на запястье Nissei Ws-1011 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2000 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...