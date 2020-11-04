Глюкометр Accu-Chek Performa

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|Официальная гарантия производителя — Бессрочная
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Accu-chek
|Тип товара
|Глюкометр
|Время измерения, сек.
|5
|Диапазон измерений, ммоль/л
|0.6-33.3
|Задание кода тест-полосок
|не требуется
|Ланцеты в комплекте, шт
|10
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Ресурс памяти, измерений
|500 результатов
|Связь с компьютером
|да
|Средний результат
|за7 дней
|Средний результат
|за 14 дней
|Средний результат
|за 30 дней
|Футляр в комплекте
|да
|Вес, кг
|0.04
|Высота, см
|2
|Длина, см
|6.9
|Ширина, см
|4.3
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