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Главная Товары для красоты и здоровья Ингаляторы AND Ингалятор (небулайзер) компрессорный AND CN-231 белый

Ингалятор (небулайзер) компрессорный AND CN-231 белый

Артикул: 73208
  • Ингалятор (небулайзер) And CN-231 - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) And CN-231 - фото 2
  • Ингалятор (небулайзер) And CN-231 - фото 3
Ингалятор (небулайзер) And CN-231 - фото 1
Ингалятор (небулайзер) And CN-231 - фото 2
Ингалятор (небулайзер) And CN-231 - фото 3
3 870 руб. 
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+ 77 КэтКоинов
Артикул: 73208
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAND
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питаниянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Тип ингаляторакомпрессорный
Тип маскивзрослая, детская
Вес, кг1.5
Высота, см18.8
Длина, см18.8
Емкость резервуара для лекарства, мл13
Сумка в комплектеесть
Ширина, см10.6
компрессорный. Маска в комплекте взрослая#детская. Объем емкости для лекарств - 13 мл.


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Ингалятор (небулайзер) компрессорный AND CN-231 белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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