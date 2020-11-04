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Мультимедийный центр 2DIN Pioneer AVH-X8700BT уцененный

Артикул: 72991
  • Мультимедийный центр 2DIN Pioneer AVH-X8700BT (Уценка) - фото 1
  • Мультимедийный центр 2DIN Pioneer AVH-X8700BT (Уценка) - фото 2
  • Мультимедийный центр 2DIN Pioneer AVH-X8700BT (Уценка) - фото 3
Мультимедийный центр 2DIN Pioneer AVH-X8700BT (Уценка) - фото 1
Мультимедийный центр 2DIN Pioneer AVH-X8700BT (Уценка) - фото 2
Мультимедийный центр 2DIN Pioneer AVH-X8700BT (Уценка) - фото 3
31 000 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72991
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPioneer
Тип товараМультимедийный центр
Состояние товарауцененный

Мультимедийный центр 2DIN Pioneer AVH-X8700BT
Причина уценки: замена основной платы.
Гарантия: 14 дней
Внешний вид: незначительные следы эксплуатации, следы установки.

Характеристики:

  • автомагнитола 2 DIN;
  • DVD-проигрыватель;
  • сенсорный дисплей 7";
  • ТВ-тюнер;
  • макс. мощность 4 x 50 Вт;
  • воспроизведение с USB и iPod;
  • радиоприемник с RDS;
  • поддержка карт памяти SD.


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Самовывоз невозможен
Мультимедийный центр 2DIN Pioneer AVH-X8700BT уцененный - купить по цене 31000 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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