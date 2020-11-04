Модуль ZYXEL KEENETIC PLUS DECT

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|ZYXEL
|Тип товара
|3G
|нет
|4G
|нет
|Вес, кг
|0.02
|Высота, см
|1.7
|Длина, см
|3.7
|Защита информации
|802.1x, WEP, WPA, WPA2
|Количество внутренних антенн
|2
|Маршрутизатор
|нет
|Стандарт беспроводной связи
|DECT
|Ширина, см
|7
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