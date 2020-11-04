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Бра Chiaro Инесса 460020401

Артикул: 70075
Настенный светильник Chiaro Инесса 460020401
13 440 руб. 
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+ 605 КэтКоинов
Артикул: 70075
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 560 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендChiaro
Тип товараБра
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт40
Высота, см32
Длина, см13
Ширина, см25
Вес, кг1.15
Металлическое основание цвета хрома, текстильный абажур, декоративный элемент из хрусталя.


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Бра Chiaro Инесса 460020401 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 13440 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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