Веб-камера Microsoft LifeCam Studio USB Win (Q2F-00018) серебристый

Удобная web-камера MICROSOFT LifeCam Studio Q2F-00018 обеспечивает легкий доступ к программе Windows Live за счет присутствия функциональной кнопки. Качество изображения формируется с помощью матрицы с возможностью обеспечить современный формат 1080p. Автоматическая фокусировка четко подстраивает объектив камеры на необходимый элемент и обеспечивает минимальные усилия по настройке изображения пользователем. Встроенный микрофон прекрасно справляется со своей задачей по передаче речевой информации. Длинный шнур и универсальное крепление создают все условия для установки камеры в любом удобном для пользователя месте, а современный USB-интерфейс легко и быстро синхронизирует камеру с ПК. Web-камера MICROSOFT LifeCam Studio Q2F-00018 изготовлена с применением высокотехнологичных материалов и является достойным представителем своего класса.