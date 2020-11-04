Набор микропрепаратов Levenhuk N80 NG Увидеть все! (RU)

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В комплект входят 80 готовых микропрепаратов с образцами тканей растений, животных и человека и часто встречающихся веществ. Также в набор входят 12 чистых предметных и 20 покровных стекол.

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