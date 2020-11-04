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Процессор AMD 7400K OEM (AD740KYBI23JA)

Артикул: 67273
Процессор AMD A6 7400K 3.9GHz Socket-FM2+ (AD740KYBI23JA) OEM
2 400 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 67273
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAMD
Тип товараПроцессор
Состояние товарановый
SocketFM2+
Интегрированное графическое ядрода
Количество ядер2
Максимальная рабочая температура70°C
Объем кэша L196 КБ
Объем кэша L21024 Кб
Тактовая частота3500 МГц
Техпроцесс28 нм
Тип поставкиOEM
ЯдроKaveri (2014)
Вес, кг0.1
2-ядерный процессор, Socket FM2+, частота 3500 МГц, объем кэша L2: 1024 Кб, ядро Kaveri (2014), техпроцесс 28 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти.


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Самовывоз невозможен
Процессор AMD 7400K OEM (AD740KYBI23JA) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2400 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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