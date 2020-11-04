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Жесткий диск WD Red 3Tb (WD30EFRX)

Артикул: 66332
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 3Tb WD30EFRX Red 64Mb 3.5 - фото 1
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 3Tb WD30EFRX Red 64Mb 3.5 - фото 2
  • Жесткий диск WD Original SATA-III 3Tb WD30EFRX Red 64Mb 3.5 - фото 3
Жесткий диск WD Original SATA-III 3Tb WD30EFRX Red 64Mb 3.5 - фото 1
Жесткий диск WD Original SATA-III 3Tb WD30EFRX Red 64Mb 3.5 - фото 2
Жесткий диск WD Original SATA-III 3Tb WD30EFRX Red 64Mb 3.5 - фото 3
9 210 руб. 
9 750 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 66332
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендWestern Digital
Тип товараЖесткий диск
Вес, кг0.644
Высота, см2.64
Длина, см15
Объем3 Тб
Объем буферной памяти64 Мб
Скорость вращения5400 об/мин
ТипHDD
Форм-фактор HDD, дюйм3.5
ИнтерфейсSATA III
жесткий диск для сервера, линейка WD Red, объем 3000 Гб, 64Mb, форм-фактор 3.5 дюйма, интерфейс SATA 6Gb/s


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Самовывоз невозможен
Жесткий диск WD Red 3Tb (WD30EFRX) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 9210 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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