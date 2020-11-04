8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Philips 18.5" 193V5LSB2/10 черный

Артикул: 65902
  • Монитор Philips 18.5 193V5LSB2 200cd 1366x768 D-Sub - фото 1
  • Монитор Philips 18.5 193V5LSB2 200cd 1366x768 D-Sub - фото 2
  • Монитор Philips 18.5 193V5LSB2 200cd 1366x768 D-Sub - фото 3
  • Монитор Philips 18.5 193V5LSB2 200cd 1366x768 D-Sub - фото 4
Монитор Philips 18.5 193V5LSB2 200cd 1366x768 D-Sub - фото 1
Монитор Philips 18.5 193V5LSB2 200cd 1366x768 D-Sub - фото 2
Монитор Philips 18.5 193V5LSB2 200cd 1366x768 D-Sub - фото 3
Монитор Philips 18.5 193V5LSB2 200cd 1366x768 D-Sub - фото 4
5 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 65902
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендPhilips
Тип товараМониторы
Время отклика5 мс
Контрастность700:1
Покрытие экранаматовое
Яркость200 кд/м2
ЖК-монитор с диагональю 18.5 дюйм., ;тип матрицы экрана TFT TN, ;разрешение 1366x768 (16:9), ;подключение: VGA, ;яркость 200 кд/м2, ;контрастность 700:1, ;время отклика 5 мс.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Монитор Philips 18.5" 193V5LSB2/10 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...