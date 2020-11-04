Тостер Bosch TAT 8611

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Тостеры
|Автоматическое поднятие тостов
|нет
|Автоматическое центрирование тостов
|есть
|Количество отделений
|2
|Количество тостов
|2
|Материал корпуса
|металл
|Мощность
|860 Вт
|Тип управления
|механическое
|Длина сетевого шнура
|1.1 м
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