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Настольная игра Hasbro Other games Акулья охота в коробке

Артикул: 64275
  • Настольная игра Hasbro Other games Акулья охота в коробке - фото 1
  • Настольная игра Hasbro Other games Акулья охота в коробке - фото 2
Настольная игра Hasbro Other games Акулья охота в коробке - фото 1
Настольная игра Hasbro Other games Акулья охота в коробке - фото 2
1 890 руб. 
2 140 руб. 
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Артикул: 64275
В наличии
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БрендHasbro
Тип товараИгра настольная
Возрастот 5 лет
Материалпластик

Настольная игра Hasbro Other games Акулья охота - прекрасный способ провести свободное время в кругу семьи и друзей. В игре могут принимать участие от двух до четырех человек.

Особенности:

  • Правила игры очень просты: игровое поле представляет собой круг, по которому движутся четыре фишки игроков и акула, которая пытается их догнать; в ходе игры один из участников бросает кубики и называет выпавшие на них цвета, игроки, чьи цвета рыбок выпали на кубиках, передвигают свои фишки на одно деление вперед; во время игры акула медленно приближается к рыбкам; если рыбка полностью скроется во рту акулы, ее "съели", и участник выбывает из игры; победителем становится тот игрок, чья рыбка сможет убежать от акулы;
  • Для работы механизированной акулы необходимы 2 батарейки АА (в комплект не входят);
  • Размеры акулы:22х13х7.5 см, длина рыбки составляет 4.5 см (в характеристиках указаны размеры упаковки).

Комплектация:

  • Игровое поле;
  • Акула;
  • 4 рыбки;
  • 2 кубика;
  • Правила игры.



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Настольная игра Hasbro Other games Акулья охота в коробке - этот товар вы можете купить по цене 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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