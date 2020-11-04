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Видеорегистратор с радар-детектором Playme P200

Артикул: 63809
  • Видеорегистратор с радар-детектором Playme P200 TETRA - фото 1
  • Видеорегистратор с радар-детектором Playme P200 TETRA - фото 2
  • Видеорегистратор с радар-детектором Playme P200 TETRA - фото 3
Видеорегистратор с радар-детектором Playme P200 TETRA - фото 1
Видеорегистратор с радар-детектором Playme P200 TETRA - фото 2
Видеорегистратор с радар-детектором Playme P200 TETRA - фото 3
8 990 руб. 
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+ 188 КэтКоинов
Артикул: 63809
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPlayme
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора120°
Кол-во камер1
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторада
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSда
Максимальное разрешение видеозаписи1280x720
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Длительность разрыва записинет
Возможность записи события в отдельный файлнет
Диагональ экрана, дюйм2.7
Датчик удара (G-сенсор)есть
Выносная камеранет
Страна производстваКитай
Состояние товарановый
Скрытая установканет
Ночная съемкаесть
Наличие встроенного микрофонада
Датчик движениянет
Емкость аккумулятора180 мАч
Навигаторнет
Комплектациявидеорегистратор, документация, автомобильное зарядное устройство, чехол, кронштейн для крепления на лобовом стекле, USB-кабель, картридер, упаковка
Камера заднего виданет
Wi-Fiнет
Длина, см10
Высота, см6
Вес, кг0.165
угол обзора - 120°, разрешение видеозаписи - 1280x720 пикс.


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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор с радар-детектором Playme P200 - купить по цене 8990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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