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Карта памяти Transcend SDHC Card 16GB Class 10 (TS16GSDHC10)

Артикул: 6372
Карта памяти Transcend SDHC Card 16GB Class 10 (TS16GSDHC10)
660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 6372
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БрендTranscend
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,002
Высота, см0,21
Длина, см3,2
Объем16GB
Поддержка ReadyBoost-
Поддержка UHS-Iнет
Скорость записи10 Мб/с
Скорость чтения20 Мб/с
Ширина, см2,4
Характеристики:
Тип:Secure Digital HC
Объем памяти, Гб16
Класс скорости:Class 10
Скорость чтения , Мб/с20
Скорость записи, Мб/с10


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