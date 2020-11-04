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Набор ножей Rondell RD-462

Артикул: 63672
  • Набор ножей Rondell RD-462 - фото 1
  • Набор ножей Rondell RD-462 - фото 2
  • Набор ножей Rondell RD-462 - фото 3
Набор ножей Rondell RD-462 - фото 1
Набор ножей Rondell RD-462 - фото 2
Набор ножей Rondell RD-462 - фото 3
2 490 руб. 
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Артикул: 63672
В наличии
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БрендRondell
Тип товараНаборы ножей
Длина лезвия, мм180
Заточкане требуется
Количество предметов в наборе4
Материал лезвиянержавеющая сталь
Материал ручки (-ек)бакелит

Набор ножей Rondell RD-462 - практичные универсальные ножи в комплекте с разделочной доской. В составе набора особый нож Santoku с острием опущенным вниз и со смещенным вперед центром тяжести, что позволяет прикладывать меньше усилий при работе с ножом. Качество ножей позволяет пользователю почувствовать себя на кухне настоящим шеф-поваром. Ножи удобные в работе, позволяют осуществлять самую тонкую нарезку продуктов.

Особенности:

  • Набор ножей Rondell RD-453 Holzen состоит из четырех предметов;
  • Лезвия изготовлены из нержавеющей стали с повышенным содержанием углерода;
  • Твердость стали по шкале Роквелла: 56-57HRC.;
  • Двухстороняя заточка лезвий;
  • Длительное сохранение заточки лезвия;
  • Рукояти ножей набора выполнены из пластика с прорезиненными вставками, не скользящие в руке, эргономичные с удобным хватом, подходят под обе руки;
  • Разделочная доска из древесины твердых пород;
  • Не рекомендуется мыть в посудомоечной машине;
  • Сочетается с другими предметами для приготовления пищи и сервировки стола от компании Rondell.

Комплектация:

  • Нож Santoku - 18 см.;
  • Нож универсальный - 12.7 см.;
  • Нож для овощей - 9 см.;
  • Разделочная доска;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Набор ножей Rondell RD-462 - данный товар вы можете купить по цене по цене 2490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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