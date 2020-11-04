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Комплект лыжный STC (кр.75) 190 - комплект для спортсменов-любителей. Подходит как начинающим, так и прогрессирующим лыжникам. Лыжи выполнены из облегченного дерева с синтетическими накладками, палки - из стекловолокна, с универсальными ручками и регулируемыми темляками. Жесткие, проверенные временем крепления классического типа. Подходит для любого стиля катания, применим для активного бега и катания с небольших горок.

Лыжн Комплект Пласт Stc 1,90М (Лыжи, 75 Крепл, Палки) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.