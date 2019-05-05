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Ковш TalleR TR-7191 нержавеющая сталь

(1)
Артикул: 62957
Ковш Taller TR-7191
2 250 руб. 

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Артикул: 62957
В наличии
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Коллекция Телфорд
filter_noneТовар входит в коллекцию Телфорд
БрендTaller
Тип товараКовши
Объем, л1.5
Высота, см18
Диаметр, см16
Вес, кг0.7
Материал корпусанержавеющая сталь
Внутреннее покрытиебез покрытия
Крышка в комплектеда
Материал крышкистекло
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь/силикон
Сливесть
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Цветсеребро
Ковш Taller TR-7191. Диаметр: 16. Объем: 1.5.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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05.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Хороший металл - 1810. Довольно толстые стенки и дно. Очень продуманная конструкция: сливы и отверстия в крышке разного размера, и прочее.

Недостатки:
Ручка на клепанном соединении, а не на контактной сварке. (Посуда этой марки, которой пользуемся достаточно давно, сделана с применением именно контактной сварки ручек, это существенно увеличивает срок службы).

Комментарий:
В целом - рекомендую.

Самовывоз невозможен
Ковш TalleR TR-7191 нержавеющая сталь - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2250 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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